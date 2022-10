x x

SARONNO – Da stamattina lunedì 24 ottobre riapre l’hub vaccinale di Saronno allestito all’ex Pizzigoni. Obiettivo di questa fase la somministrazione della quarta dose di vaccino anticovid.

Proprio la struttura, ex scuola elementare ora casa delle associazioni di via Parini che dall’aprile 2021 é dedicata alle vaccinazioni anti covid, é stata al centro di alcuni interventi di manutenzione dopo i danni provocati dalla grandinata dello scorso 26 luglio.

Negli ultimi giorni il personale di Medici Insubria e i volontari hanno preparato tutto per la ripartenza. Attivata anche la polizia locale che si occupa di rifornire l’hub di vaccino.

Per sottoporsi alla somministrazione é necessario prenotarsi sul portale di regione Lombardia. L’hub nella prima settimana sarà aperto ma solo per chi si é prenotato tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le settimane successive le aperture saranno valutate in base alle prenotazioni.

