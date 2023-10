SARONNO – Amor Sportiva ricorda “le vecchie glorie” con l’evento in memoria di Roberto Busnelli previsto per il prossimo sabato 14 ottobre. Nel settantacinque anno dalla prima partita giocata sul campo, nel 1948, Amor porta lo sport sul campo dell’oratorio San Giovanni Battista in via Larga a Saronno, con un fitto programma che impegnerà il tardo pomeriggio e la serata.

L’evento si apre alle 18.30, con le vecchie glorie scontarsi nel campo a 5, azzurri vs bianchi. Sul campo a 7, invece, alle 19, si scontreranno nuovamente le vecchie glorie con gli amici di Roberto, per riportare in campo la memoria di Roberto Busnelli in nome del sano sport. Alle 20, sempre sul campo a 7, scendere in campo vecchie glorie e azzurri vs bianchi.

Durante l’evento sarà possibile cenare con polenta a bruscitt e panini con la salamella.

(foto archivio)

