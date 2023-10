SARONNO – “Siamo molto felici che la civica benemerenza della Ciocchina, il riconoscimento che la città offre ai propri cittadini più benemeriti, sia stato assegnato quest’anno ad Angelo Proserpio. Angelo è stato tra i fondatori, nell’ormai lontano 2008, di Tu@Saronno, con l’intenzione di avvicinare alla politica una nuova generazione di saronnesi che facesse dello spirito civico uno degli elementi fondanti”.

Inizia così la nota inviata da Tu@Saronno in merito alla consegna della civica benemerenza alla memoria ad Angelo Proserpio.

“Ma ovviamente Angelo Proserpio è stato molto di più, dentro e fuori i confini della nostra città, ed è per questo che Saronno ha deciso di testimoniargli la sua riconoscenza, che è anche la nostra. È un riconoscimento alla memoria. Una memoria che cerchiamo di onorare per quello che possiamo, valorizzando quello che ci ha trasmesso, ben sapendo quanto ci manchi la possibilità di chiedergli un consiglio e di quanto sia alta e grave la responsabilità di portare avanti i tanti temi di cui è stato promotore nel corso della sua vita. Grazie per tutto, Angelo”.

