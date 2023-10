CARONNO PERTUSELLA – Area cani in arrivo a Caronno Pertusella: “Mi risulta che, ci sono trattative in corso, per la realizzazione di un’area cani in via Sant’Alessandro, nell’area a verde antistante il cimitero di Pertusella. Metà di quell’area è già piantumata, la parte restante sarà area cani”. A fare il punto dai social è stato nelle scorse ore il consigliere comunale Fulvio Zullo.

Come ricorda Zullo: “L’ area è stata scelta perchè si trova in una zona centrale di Caronno Pertusella e quindi fruibile da tutti. Sulla tempistica di realizzazione non mi sento di sbilanciami, stante la burocrazia”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto: una immagine dell’area che dovrebbe essere destinata agli amici a quattro zampe)

14102023