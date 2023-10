SARONNO – Una nuova golosa novità al Punto Rosso Lazzaroni lo spaccio con laboratorio di produzione artigianale che negli ultimi mesi ha dato nuove golose declinazioni ai celebri amaretti di Saronno. Il famosissimo biscotto della Lazzaroni nell’ultimo anno è stato al centro di una vera e propria riscoperta proprio grazie all’arrivo del laboratorio dove la tradizione Lazzaroni è stata declinata in nuovi gusti subito amatissimi dai saronnesi e non solo.

L’ultima novità riguarda il binomio amaretto pistacchio. “Per l’inaugurazione del Punto Rosso – spiega l’ad Luca Lazzaroni – avevamo realizzati degli amarettini con la granella di pistacchio ma la svolta è arrivata con la scelta di puntare sul cremino di pistacchio”. Nelle ultime settimane sono stati sfornati i primi amarettini ricoperti di cremino di pistacchio ed è stato subito sold out”.

Insomma in via Gorizia è nato un nuovo modo per gustare gli amaretti di Saronno non solo il tradizionale biscotto avvolto nella velina ma anche la versione mini con abbinamenti che la rendono più golosa e tutta da scoprire.

“Esattamente come la versione coperta di cioccolato – continua Lazzaroni – anche la versione al pistacchio ha subito conquistato clienti proprio per la possibilità di godersi la croccantezza e il sapore dell’amaretto con una golosità in più. E’ un risultato a cui siamo arrivati dopo diversi test di cui siamo molto soddisfatti”. Tra le proposte che grazie al laboratorio artigianale hanno dato un nuovo impulso alla declinazione dell’amaretto anche quella al lampone che ha debuttato nel corso dell’estate.

