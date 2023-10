CERIANO LAGHETTO – Si è concluso anche il sesto bando “Colora Ceriano”: “Il nostro centro storico, passo dopo passo, grazie alla collaborazione pubblico/privato diventa sempre più bello e colorato – rimarca con soddisfazione il vicesindaco, Dante Cattaneo – La scorsa domenica ho visto parecchi “turisti” con casse di mele prese al fruttero, che camminavano e si facevano selfie con lo sfondo delle nostre case colorate“.

Come ricorda Cattaneo, “fino a qualche anno fa, c’era l’invasione degli zombies in cerca di una dose nel bosco della droga, ora abbiamo migliaia di curiosi che vengono qui per raccogliere le mele, fotografare le case colorate e cercare le cascate. Una bella soddisfazione davvero!”

(foto: alcuni angoli “colorati” attraverso il bando lanciato dal Comune)

14102023