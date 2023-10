SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

Sono stati avviati i lavori di riqualificazione della sede del centro civico del Comitato di Quartiere San Pietro Carlo Porta di via Carlo Porta. Il cantiere è legato all’intero ripensamento dell’area circostante, cominciato attraverso il progetto di costruzione della nuova Rsa. In questo si inserisce anche la realizzazione della nuova sede dedicata alle attività dei volontari del Comitato San Pietro Carlo Porta ed alla frequentazione della cittadinanza, una struttura avveniristica in un’area che prevede anche un importante intervento di compensazione ambientale con la piantumazione di diversi alberi.

Le nuove alberature renderanno fresco e fruibile l’ex campo da calcio che, non più in uso da diversi anni, diventerà una nuova area attrezzata al servizio del quartiere e delle iniziative. L’intero centro civico sarà recintato a vista e videosorvegliato grazie all’implementazione del sistema di telecamere che contribuirà al rafforzamento della sicurezza dell’intera zona. La sede sarà collegata all’asilo di via Cinque Giornate con un camminamento studiato appositamente. I lavori si concluderanno entro la prossima estate.

Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici: “L’intera operazione è finanziata con gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione legati alla realizzazione della nuova Rsa, fondi che, per scelta politica, rimangono nel quartiere. Insieme al nuovo parco sarà ripensato l’ingresso del centro civico con una nuova area che lo valorizzerà al meglio, verranno inoltre sistemati i parcheggi di via Carlo Porta. Importante è che tutta la zona sarà videosorvegliata attraverso un sistema di nuove telecamere. In questo mandato stiamo cercando di avvicinare il quartiere San Pietro Carlo Porta al centro del paese. Alcuni progetti sono già iniziati, altri – come la costruzione di una

rete di ciclabili – inizieranno nelle prossime settimane. Consapevoli che un quartiere vivo è un quartiere migliore stiamo investendo importanti risorse economiche e di tempo nella realizzazione di questi progetti”.

16102023