Prosegue la marcia di Ardor Lazzate e Cistellum

SARONNO -Nel weekend sportivo, in Eccellenza nell’anticipo di sabato Fbc Saronno battuto in trasferta dalla Sestese mentre domenica la Caronnese ha perso contro il Pavia. Tutto bene per l’Ardor Lazzate vincente con il Verbano.

Sempre per la sesta giornata dei campionati locali, in Promozione si segnala la vittoria dell’Universal Solaro che resta prima e la battuta di arresto della inseguitrice Aurora Uboldese.

In Prima categoria “solo” un pari casalingo per l’Sc United, che comunque è secondo.

In Seconda categoria ha perso ancora il Dal Pozzo, largo successo del Cistellum, la Gerenzanese resta prima; pari fra Cogliatese ed Amor sportiva.

In Terza categoria Misinto vincente e pari per l’Airoldi Origgio.

