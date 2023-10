UBOLDO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del teatro cinema San Pio circa il primo appuntamento della stagione teatrale.

Primo appuntamento della stagione teatrale del Cinema-Teatro San Pio nella sala della comunità di Uboldo, sabato 21 ottobre alle 21 con lo spettacolo musicale Jannacci e dintorni; il costo del biglietto è di 15 euro, per prenotazioni e prevendita sul sito www.teatrosanpio.uboldo.info.

A salire sul palco di Uboldo sarà la compagnia filodrammatica Entrata di sicurezza di Castellanza che porterà in scena lo spettacolo musicale Jannacci e dintorni. A dieci anni dalla scomparsa di Enzo Jannacci si vuole offrire un rispettoso omaggio al cantautore con i brani che meglio rappresentano l’ecletticità del “Saltimbanco” (così gli piaceva definirsi) che ha fatto ridere e commuovere delle nostre nevrosi, trasformando gli ultimi nei primi.

È il tema dei senzatetto che ancora oggi, troppo spesso, vivono all’ombra di una società frenetica che ha ben altre priorità. Uomini e donne con le “scarp del tennis” che vivono tra diffidenza ed emarginazione trovando nei luoghi dismessi e inutilizzati un posto dove stare. Vite destinate a passare inosservate e a sparire senza mai essere state dette, senza lasciare traccia. Uno spettacolo da ascoltare e “da cantare” che prende per mano lo spettatore coinvolgendolo nelle gag a cui la compagnia è ormai da anni abituata.

(foto archivio)

