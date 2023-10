GORNATE OLONA – Cinghiale morto nel fiume, intervengono i vigili del fuoco per recuperare la carcassa. E’ successo oggi alle 11 a Gornate Olona in via delle Industrie dove passa il fiume Olona. I vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti su richiesta della polizia provinciale, della sezione venatoria, per il recupero di un ungulato morto nel greto del fiume Olona.

Gli operatori hanno recuperato la carcassa dalle acque e l’hanno affidata alla polizia provinciale per la distruzione.

(foto: una immagine del personale dei vigili del fuoco di Varese che sono intervenuti questa mattina a Gornate Olona, nel tratto locale del fiume Olona, per il recupero della carcassa dell’ungulato)

18102023