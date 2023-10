LIMBIATE / SOLARO – Alle 16.50 di oggi si è verifocato uno scontro fra un’auto ed una moto in via Bainsizza a Limbiate. Sul posto con la polizia locale è intervenuta una ambulanza della Croce bianca, per soccorrere un ragazzo di 16 anni che ha riportato lesioni varie ma non è apparso in pericolo di vita.

Per una caduta da una scala oggi alle 16.40 a Solaro in via Santa Caterina è stato soccorso un pensionato di 83 snni, trasportato con l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di comunque non gravi contusioni.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: una pattuglia della polizia locale del comando di Limbiate in servizio sul territorio)

18102023