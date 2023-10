UBOLDO – Un appello sui social per trovare l’auto che si è dileguata dopo uno incidente stradale. E’ comparso ieri mattina sul gruppo “Sei di Uboldo se” in merito ad un incidente appena accaduto.

“Stiamo cercando di venire a capo, dopo un incidente capitato al semaforo di via Caduti della Liberazione a Uboldo, alle 8:15 di questa mattina, di rintracciare un’utilitaria nera che passando con il rosso, in via Solferino ha urtato una Toyota Yaris, scappando via a tutta velocità. Le ricerche purtroppo sono limitate perché le telecamere, a quanto sembra, erano spente e non sono riuscite a riprendere nulla.

Sarà un post che verrà pubblicato in tutte le zone limitrofe, confidando e sperando in qualcuno che abbia visto qualcosa o che solo possa aver notato una macchina che alla fine sarà sfasciata… e possa di conseguenza darci qualche informazione”.

Insomma un appello per trovare un pirata della strada che non solo è passato con il rosso ma dopo aver provocato un incidente si è allontanato senza neanche controllare le condizioni dell’altra conducente

