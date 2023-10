SARONNO – Molto dipenderà dal tempo ma se non piove nel fine settimana sarà asfaltato via Milano nel tratto del sottopassaggio. A renderlo noto l’Amministrazione con una breve nota su Facebook in cui si annunciano agli automobilisti possibili disagi legati all’impossibilità di parcheggiare nell’arteria o di percorrerla visto che per permettere gli operai di lavorare rapidamente e in sicurezza sarà necessario bloccare la circolazione.

Ecco la nota del comune

Nella giornata di sabato 21 ottobre (se il tempo lo consentirà) è in programma la sistemazione del manto stradale nel tratto di via Milano limitatamente al sottopasso.

Per permettere l’intervento in sicurezza, dalle 7 alle 20 l’area sarà di cantiere, con restringimenti di carreggiata, divieti di sosta, sensi unici alternati e, se sarà necessario, una chiusura momentanea, con deviazioni provvisorie del traffico.

