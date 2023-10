LIMBIATE – Ladri in azione alla bottega equosolidale Variomondo a Limbiate. Il furto è avvenuto l’altra notte nel negozio di via I maggio 4, in periferia. L’esercizio commerciale esistre da parecchi anni a questa parte ed è attiva nel contesto dell’associazione Variopinto, no profit fondata nel 1995, e che nel corso del tempo stanziato fondo per il Rwanda.

I malviventi sono entrati nel cuore della nottata, hanno manomesso la saracinesca metallica ed una volta che aono riusciti ad alzarla hanno mandato in frantumi la vetrina e sono penetrati all’interno del negozio.

Riguardo all’accaduto, hanno eseguito un sopralluogo i carabinieri e sono adesso in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine.

21102023