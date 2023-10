SARONNO – “Congratulazioni da parte di tutto il Saronno Softball Baseball alla nostra Alice Nicolini per essere convolata a nozze quest’oggi con suo marito Alex Hernandez. Tantissimi auguri di una felice vita insieme. Siete bellissimi”. Così i dirigenti dell’Inox Team Saronno: il matrimonio è stato celebrato nella chiesa parrocchiale di Bollate, ieri; quindi il trasferimento in Franciacorta per il ricevimento, presenti parenti, amici e tanti “addetti ai lavori” del mondo del softball.

Alice è la lanciatrice della Nazionale italiana di softball, e dell’Inox Team Saronno. Si sono conosciuti nel mondo del “batti e corri”: anche Alex è del “settore”, impegnato come allenatore in Brianza.

Ai neo-sposi anche i migliori auguri della redazione de ilSaronno.

Alex aveva chiesto la mano di Alice nel dicembre scorso, nel modo più romantico possibile.

