SARONNO – Non sono certo passati inosservati ieri pomeriggio gli uomini e i mezzi che nella zona intorno allo scalo centrale hanno dato vita ad una maxi operazione di controllo. Sono molti i pendolari che hanno apprezzato (e alcuni anche immortalato per ilSaronno) gli uomini della compagnia cittadina dei carabinieri e del comando di polizia locale di piazza Repubblica. In particolare gli agenti erano in servizio con l’unità cinofila.

I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Varese, su delega della procura del tribunale di Busto Arsizio, hanno dato esecuzione ad un decreto di misura cautelare reale, emesso dal gip territorialmente competente, nei confronti di una società di costruzioni che aveva incassato crediti di imposta fittizi per un totale di 444.000 euro maturati nell’ambito delle misure pubbliche di sostegno all’economia denominate “superbonus 110%”.

21102023