SARONNO – Ancora un episodio movimentato alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” dove ieri alle 18.30 sono intervenute le forze dell’ordine e l’ambulanza della Croce rossa saronnese, dopo che al 118, il numero regionale delle emergenze, con una telefonata era stata segnalata una aggressione.

Le indagini sono affidate agli agenti della polizia ferroviaria, accorsi sul posto; da chiarire i contorni dell’accaduto, i cui dettagli non sono noti. L’unico ferito non ha riportato gravi lesioni. Come detto, sono in corso tutti gli accertmamenti del caso per definire la dinamica dei fatti e le responsabilità.

(foto archivio: polizia ferroviaria alla stazione di Saronno centro in piazza Cadorna, uno dei principali scali delle linee di Trenord)

22102023