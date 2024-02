Cronaca

SARONNO – Restano molto gravi le condizioni del ragazzo di 23 anni, originario del Brasile, che a mezzanotte fra mercoledì e giovedì scorso è stato investito da un treno sul binario 4 della stazione di “Saronno centro” in piazza Cadorna. Il ragazzo, recuperato dai binari dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza all’ospedale di Legnano, resta in condizioni molto serie, è in prognosi riservata nel reparto di rianimazione.

Intanto proseguono gli accertamenti della polizia ferroviaria, responsabile per le indagini, per chiarire la dinamica dei fatti, ed in particolare come mai il sudamericano sia finito sui binari. La polfer ha posto al vaglio anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nello scalo.

(foto: l’area dove si è verificato il drammatico incidente all’interno della stazione ferroviaria di Saronno centro)

