SARONNO – Il gruppo comunale di protezione civile rilancia l’appello contro l’app fake che sfrutta il nome del sistema di allerta nazionale per tentare di raggirare i cittadini. Proprio per informare la cittadina è stato emesso negli ultimi giorni un comunicato della protezione civile che precisa come non esista nessuna applicazione IT-alert, chi ne parla e la diffonde è disinformato o diffonde virus.

Ecco il testo integrale della nota

“Si stanno diffondendo in Rete e sui social dei messaggi fake che utilizzano impropriamente il nome di IT-alert per diffondere virus attraverso una App: l’obiettivo è acquisire in modo fraudolento dati e informazioni sensibili di chi la installa.

Il Dipartimento della Protezione Civile invita alla massima attenzione ricordando che l’unico sito ufficiale è www.it-alert.gov.it, che non esiste al momento alcuna App IT-alert e che qualsiasi applicazione ne riproponga la dicitura è sicuramente malevola e potenzialmente dannosa.”

Qui il post facebook dell’avviso

