LOCATE VARESINO – Lo scorso giovedì 19 ottobre Locate Varesino ha ospitato la presentazione del nuovo libro di Francesca Tortorella, dal titolo “La mia impresa gentile”, che apre ai giovani la possibilità di conoscere e capire il mondo del lavoro e i suoi continui sviluppi.

L’evento ha ospitato nomi di personalità esperte del settore: Davide Maggio, Hr manager e ceo di Jobify, Simone Colombo, primo direttore del personale in outsourcing, esperto di gestione licenziamenti e dimissioni, e Gianluca Lo Spicco, Business Celebrity Builder, founder e ceo di Standout, che e con la mediazione di Daniele Porro, giornalista di Telelombardia, terranno un piccolo convegno per confrontarsi sull’importante tema del presente e futuro del mercato del lavoro.

I relatori hanno parlato di quello che sarà il mondo del lavoro futuro: smart working, south working, intelligenza artificiale e di come impatteranno sul futuro dell’economia mondiale questi nuovi modi di vivere il lavoro, mentre l’autrice Francesca Tortorella è intervenuta portando il suo punto di vista rispetto alla selezione del personale calato in modo pratico in una realtà di paese.

La seconda parte della serata, invece, si è concentrata sul libro e dei suoi contenuti, come ad esempio le soft skills necessarie ieri e oggi per emergere nel mondo del lavoro, ma anche sulla sua esperienza diretta in cui ha iniziato da segretaria, diventata poi agente immobiliare e come è iniziata la sua avventura da imprenditore. Molto significative le parole dedicate al cambiamento personale che ha segnato la crescita lavorativa: l’autrice si è soffermata a lungo per spiegare come questi trent’anni di crescita l’abbiano cambiata, sottolineando valori come il coraggio, l’importanza di buttarsi e sperimentare anche quando non si hanno a disposizione ancora tutte le informazioni.