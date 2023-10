SARONNO – La segnalazione arriva direttamente da un saronnese che vive la zona e che ieri mattina arrivando nello spazio dietro ai palazzi di via Milano si è subito accorto che nottetempo erano stati trafugati pezzi di pluviali. Un vero e proprio blitz che ha visto sparire “l’ultimo pezzo” dei tubi che raccolgono l’acqua piovana. Almeno 3 quelli spariti nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre.

Al momento non sono stati resi noti orari e modalità del blitz ma passando dal retro del palazzo è evidente come manchino tutti i pluviali in rame. Ovviamente sono tutti quelli ad un’altezza tale da rendere facile e rapida l’asportazione. Non è la prima volta che i tubi realizzati in rame vengono presi di mira e trafugati nottetempo con ingenti costi per i proprietari di abitazioni (e in passato anche di tombe al cimitero) per ripristinare le canaline trafugate.

Ora seguire l’iter per questo genere di furti la denuncia da parte dei responsabili dell’edificio e quindi le indagini dei carabinieri per cercare di capire chi nottetempo abbiamo preso i tubi verosimilmente per rivenderli se non come pluviali per il rame.

