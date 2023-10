SARONNO – “L’Amministrazione ha presentato, ieri pomeriggio con una nota sui social, l’apertura del sottopassaggio di via Milano. Ma siamo sicuri che sia il caso di parlarne? O meglio se dobbiamo parlarne facciamolo con un minimo di sincerità”.

Inizia così la nota di Gianpietro Guaglianone, capogruppo di Fratelli d’Italia, in merito al riqualificato sottopasso di via Milano.

“Ieri letto l’intervento del Comune e decido di andare a vedere l’innovativo e rinnovato nuovo sottopasso aperto in tempo per il periodo delle commemorazioni dei defunti. Che delusione! Non è neanche finita l’imbiancatura (e del resto ci sono a terra i teli e una latta di vernice che la dicono lunga) ma poi dov’è la bella segnaletica, gli archetti colorati e i tocchi catarinfrangenti? Ah già c’è scritto che arriveranno. Si ma quando? Anche perché il sottopassaggio è aperto da diverse settimane e non proprio con piena soddisfazione degli utenti”.

“Durante il mio sopralluogo ho infatti incontrato – prosegue il capogruppo – qualche anziana a cui ho chiesto come si trovassero con il nuovo percorso. Mi hanno spiegato che i gradini erano più comodi e che adesso le bici e anche qualche monopattino sfrecciano “che c’è da aver paura…”.

E conclude: “Quindi la nota entusiastica del comune presenta un’opera che non è conclusa che viene aperta senza segnaletica orizzontale e verticale (immagino manchino anche i corrimano ma non se ne parla). Vorrei ricordare che il cantiere si è aperto un anno fa, nel novembre 2022 (il progetto era stato presentato nell’agosto 2021) con l’abbattimento di 8 ippocastani. Quindi un anno di disagi (per un lungo periodo è stato inagibile e gli utenti hanno dovuto usare il piccolo marciapiedino nel sottopassaggio automobilistico) e di cantiere per un’opera meno funzionale per gli utenti più deboli del sottopasso, ossia i pedoni. Basti dire che tutt’ora alla vigilia del periodo delle commemorazioni dei defunti non ci sono gli elementi che devono garantirne la sicurezza”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione