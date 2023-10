SARONNO – Terminate le riprese di “The Fake World” il thriller claustrofobico scritto e diretto dal regista e produttore Luciano Silighini Garagnani con protagonista l’attrice Fabiola Morabito.

Il film racconta le vicende di Vanessa una giovane influencer che sogna di diventare attrice ma finisce nelle mani di un maniaco che già perseguitava un regista e alcuni attori e con l’inganno riesce a intrappolare la giovane in una gabbia dove viene murata viva e sarà poi psicologicamente torturata fino allo sfinimento finale.

Una pellicola girata tra Saronno, Seregno e Milano quasi interamente incentrata sulla sola attrice anche se nel cast compaiano gli attori Simone Bacuzzi,Roberto Albanesi,Ivan Brusa e l’attrice Francesca La Gala. Un vero e proprio progetto rivoluzionario nel cinema italiano che tradisce apertamente la formazione di Silighini tipica della sperimentazione americana.

La premiere sarà in febbraio durante l’Efm della Berlinale per poi essere distribuito nelle sale Europacinemas e su Amazon Prime video. I prossimi progetti del regista sono già in pre-produzione con “Sobilon” interamente girato a Belgrado e “Il Console” che sarà ambientato tra Serbia, Svizzera, Vaticano, alto-milanese, e come da tradizione ormai consolidata e la laguna di Venezia.

(Foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione