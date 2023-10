LAZZATE – L’ottava “Casa di Comunità” aperta in Brianza delle 17 previste, riguarda anche i cittadini di Lazzate. Il nuovo presidio sanitario è stato infatti aperto nella confinante Lentate sul Seveso, nella centralissima via Garibaldi, accanto alla sede della Croce Rossa e di fronte al Municipio e sarà punto di riferimento anche per i residenti a Lazzate, oltre a quelli di Misinto, Cogliate, Barlassina e, naturalmente, Lentate sul Seveso.

La nuova Casa di Comunità ospita il Cup (Centro unico di prenotazione), il Punto unico di accesso, i servizi di medicina specialistica e diagnostica ambulatoriale (diabetologia e pneumologia), il Punto Prelievi, l’ambulatorio dell’infermiere di famiglia e di comunità e il consultorio familiare. Presente all’inaugurazione della nuova struttura sanitaria regionale anche il sindaco di Lazzate, Andrea Monti. “Esprimo grande soddisfazione per il concretizzarsi un passo alla volta della Riforma sanitaria della Lombardia che ho votato in Consiglio nella passata legislatura. Ci siamo dati l’obiettivo di realizzare una Sanità più vicina ai cittadini e in grado di intercettare e gestire al meglio le loro esigenze e questi sono passi concreti che vanno in questa direzione”. La Casa di comunità di Lentate sul Seveso è raggiungibile telefonicamente al numero 0362.984826 negli orari di apertura.

Il piano dell’Asst Brianza prevede su tutto il territorio (con una popolazione di oltre 850mila abitanti) l’apertura di 17 case di comunità, 3 ospedali di comunità (quello di Giussano è già stato avviato) e 8 Cot (Centrali Operative Territoriali).

Con quella di Lentate, le Case di Comunità già aperte in Brianza sono otto: Brugherio, Cesano Maderno, Limbiate, Lissone, Monza, Giussano e Vimercate.

