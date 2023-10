UBOLDO- Nell”8′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, l’Aurora CMC Uboldese ospita sul proprio campo di casa l’Esperia Lomazzo, in una partita equilibrata e combattuta che la squadra di casa è riuscita a portare a casa con la vittoria per 1 a 0.

L’Uboldese di mister Crucitti si presenta motivata dopo la vittoria pazza di settimana scorsa per 3 a 7 contro la Lentatese, per proseguire la cavalcata verso i piani alti della classifica, mentre l’Esperia Lomazzo vuole anch’esso vincere per dare continuità ai 3 punti ottenuti nella scorsa giornata contro il Ceriano Laghetto e, soprattutto, per uscire dalla zona playout. Nel primo tempo, dopo i primi minuti di studio delle due squadre, l’Uboldese prende in mano il pallino del gioco e, dopo alcune chance di passare, trova il vantaggio allo scadere, al 44′ fa 1 a 0 il goal di Alberti. Nella seconda frazione di gioco l’Esperia Lomazzo spinge il piede sull’acceleratore per riuscire a trovare il pareggio, ma la difesa della squadra di Uboldo regge e portano a casa 3 punti fondamentali per la classifica.

Con questa vittoria l’Aurora CMC Uboldese sale a 16 punti in seconda posizione, condivisa con l’Ispra Calcio, mentre l’Esperia Lomazzo rimane ancorata nella zona playout a 10 punti in classifica.

Aurora CMC Uboldese-Esperia Lomazzo 1-0

AURORA CMC UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Besati, Castelnuovo, Lelli, Volpini, Niesi, Maiorano, Guarda, Alberti, Belli. A disp: Margariti, Fiore, Murchio, Lelli, El Hilali, Federico, Laalaoui, Hyso, Petrella.

ALL: Crucitti.

ESPERIA LOMAZZO: Stillitano, Chiarello, Martini, Riolo, Cassina, Zanotti, Bancora, Canavesi, Sala, Eusebio, Bregnaj. A disp: Maldifassi, Di Pietro, Macchi, Nardi, Metti, Colombo, Leone, Schiavano.

ALL: Albertoli.