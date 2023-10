BESNATE- Nell’8′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la capolista Universal Solaro è ospite sul campo della Besnatese in un match complicato per entrambe le squadre che, un po’ a sorpresa, viene vinto dai padroni di casa che la spuntano con il risultato di 1 a 0.

L’Universal Solaro scende in campo per continuare a rimanere imbattuto in classifica, mentre la Besnatese ha bisogno di una vittoria per rientrare nella corsa alla vetta della classifica. Nel primo tempo la partita è equilibrata, la Besnatese riesce a mettere pressione all’Universal che non riesce ad imporre il proprio gioco, ma i primi 45′ di gioco terminano senza reti. La rete della vittoria arriva al 77′, infatti, la Besnatese passa grazie al goal di Caccia che regala 3 punti di fondamentale importanza per la propria stagione.

Con questa sconfitta, l’Universal Solaro rimane primo in classifica a 17 punti, ma si vede accorciare le distanze dalle seconde: Ispra e Uboldese. La Besnatese, invece, sale a 13 punti in zona playoff.

Besnatese-Universal Solaro 1-0.

BESNATESE: Lupu, Asprella, Brivio, Esteri, Praderio, Puricelli, Romano, Comani, Caccia, Dall’Omo, Cinotti. A disp: Manica, Comani, Nalesso, Cattaneo, Ghilardi, Maggioni, Cardani, Marinuzzi, Rubini.

ALL: Rasini.

UNIVERSAL SOLARO: Bizzi, Orlando, Ronzoni, Greco, Panariello, Romano, Bonasso, Lowe, Mantellini, Bajoni, Magro. A disp: Cuzzolin, Giordano, Passerini, Delia, Marquez, Viscusi, Milazzo, Musazzi, Di Patria.

ALL: Broccanello.