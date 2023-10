ORIGGIO – Un percorso tra 14 attività, da realizzare seguendo le zucche illuminate, per vivere la magia di un’autentica festa di Halloween. Un evento che unirà grandi e piccoli ricreando l’atmosfera del classico “dolcetto o scherzetto?”

“La Pro Loco di Origgio, insieme ai commercianti, con il patrocinio del Comune, organizza per martedì 31 ottobre la “Festa di Halloween” – spiegano gli organizzatori – Dolcetto e scherzetto per le vie del paese. Il ritrovo è alle 17 nel cortile di Villa Borletti per poi cercare tutte le zucche illuminate all’esterno delle attività commerciali che hanno aderito, all’urlo “Dolcetto e Scherzetto”. L’invito è aperto a tutti i bambini e famiglie anche dei paesi limitrofi. Mi raccomando, mascherati da paura!”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione