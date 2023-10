SARONNO – “Sarà chiusa al traffico dalle 7 alle 17 di oggi, lunedì 30 ottobre, la saronnese via Guaragna, dove è previsto il montaggio di una gru”. L’avviso è stato diffuso dall’Amministrazione civica.

I residenti e i mezzi di soccorso potranno accedere alla via utilizzandola a doppio senso di circolazione, ma con prudenza. Gli altri veicoli che percorrono via Roma non potranno svoltare in via Guaragna ma soltanto procedere dritto in direzione del centro città, queste le disposizioni da parte delle autorità, anche per assicurare la sicurezza di chi passa e di chi sarà impegnato nel montaggio della gru.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: il montaggio di una gru per lavori edili costringe oggi alla temporanea chiusura di via Guaragna di Saronno. Nell’immagine, una gru che era stata collocata tempo fa sempre nella zona di via Roma)

30102023