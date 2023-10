SARONNO / SOLARO / CARONNO PERTUSELLA – Per una intossicazione etilica intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno nella saronnese piazzetta Gioberti: è stata soccorsa una donna di 23 anni, trasportata all’ospedale cittadino in condizioni comunque non preoccupanti. Erano le 3 di notte.

Altro caso di intossicazione etilica ieri alle 18.15 in via Tasso a Solaro: è stato soccorso un uomo di 37 anni infine trasportato all’ospedale di Saronno, non in pericolo di vita. Sul posto l’ambulanza della Croce viola e l’auto-infermieristica.

Ieri a Caronno Pertusella erano le 10.15 quando carabinieri, vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce rossa di Misinto sono accorsi in via Asiago dopo che una automobile era uscita di strada. E’ stato soccorso un ragazzo di 27 anni, medicato direttamente sul posto.

(foto archivio)

30102023