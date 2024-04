Città

SARONNO – Dipinto della chiesa di Uboldo somigliante ad uno della pinacoteca di Brera: è un Jusepe De Ribera?

Persone che dormono sui gradini delle scale che portano sui binari che vanno “scavalcate” perchè non si spostano nemmeno per far passare i viaggiatori, scambi e strette di mano tra chi sta seduto sulle panchine senza contare il continuo viavai dai boschi. Sono i problemi di degrado che aumentano di intensità di settimana in settimana a Saronno sud, il secondo scalo cittadino dove nell’ultima settimana si è aggiunto il problema del buio.

Incidente ieri pomeriggio in via Lainate alla periferia di Caronno Pertusella, dove una automobile si è ribaltata. L’allarme è stato dato dai passanti alle 15.50, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

