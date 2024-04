Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Incidente ieri pomeriggio in via Lainate alla periferia di Caronno Pertusella, dove una automobile si è ribaltata. L’allarme è stato dato dai passanti alle 15.50, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ed una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella.

E’ stato soccorso un uomo di 54 anni, quindi con l’autolettiga è stato trasportato all’ospedale di Saronno per gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti. Da chiarire con precisione dinamica e le cause di quanto è accaduto, e resta anche da quantificare quale sia l’entità dei danni materiali.

