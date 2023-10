SARONNO – Nel weekend calcistico locale, in Eccellenza buon pari esterno del Fbc Saronno sul campo dell’ostico Base 96 Seveso (1-1), pesante sconfitta per la Caronnese in trasferta contro l’Oltrepò (4-1) mentre l’Ardor Lazzate ha perso in casa (3-4) contro il Magenta.

In Promozione vittoria casalinga di misura dell’Aurora Uboldese contro l’Esperia Lomazzo (1-0) mentre è caduta la capolista Universal Solaro a Besnate, 1-0. Pesante sconfitta interna del Ceriano, 0-5 contro l’Ispra mentre la Salus Turate Mozzate ha chiuso 1-1 il match interno col Valle Olona.

In Prima categoria pari interno, 2-2, del Sc United contro la Garibaldina, sconfitta esterna del Rovellasca contro la capolista Ardita, 2-0.

In Seconda categoria prima sconfitta per la capolista Gerenzanese, 2-0 in casa della Stella Azzurra. Prima vittoria stagionale invece per il Dal Pozzo a Figino, 3-2 con doppietta dell’ex saronnese Maggiore. Cistellum vincente all’ultimo secondo sul campo della Veranese, 2-1; e goleada Amor, 4-1, sul campo del Giussano. Pari per la Pro Juventute contro la capolista Marnate Gorla, 2-2.

In Terza categoria pari a Gallarate per l’Airoldi Origgio contro le Azalee.

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria

30102023