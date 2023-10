Meteo: oggi maltempo… in crescendo

SARONNO – Per la giornata di oggi 30 ottobre si prevendono condizioni di marcata instabilità. Si attendono precipitazioni diffuse e intense per tutta la giornata, in particolare nella seconda parte del giorno. Si segnala che le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Le temperature? Si ipotizza una minima attorno ai 13 gradi mentre la massima dovrebbe attestarsi poco sopra, a 15 gradi. Martedì nel pomeriggio dovrebbe tornare il sereno,

Quota della neve prevista oltre i 2400 metri circa. Si attendono in montagna, sotto i 1500 metri, venti da deboli a moderati o forti con raffiche fino a 70 chilometri orari.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

30102023