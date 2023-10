SARONNO – E’ completamente bloccata la circolazione in via Alliata dove stamattina è caduta una maxi pianta. Verosimilmente a causa del vento e della maltempo che alle prime ore di oggi martedì 31 ottobre hanno spazzato la città di Saronno la maxi pianta è caduta finendo sulla sede stradale e sulla recinzione di un condominio.

Immediate le chiamate dei residenti accorsi dopo aver sentito un forte botto al comando di polizia locale. Gli agenti sono intervenuti per deviare il traffico e per allertare la reperibilità e i vigili del fuoco per liberare la sede stradale.

Sono diverse le piante anche decisamente grandi che negli ultimi mesi sono cadute in città per effetto del maltempo: da quella di via Grassi che a giugno ha distrutto diverse auto, a quelle in via Varese e via Milano durante la grandinata di luglio a quelle di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto durante la tromba d’aria di fine luglio.

per le foto si ringrazia il nostro lettore

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione