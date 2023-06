x x

SARONNO – A raccontare l’accaduto l’amministratrice di “Sei di Saronno oggi” uno dei gruppi Facebook più popolari e letti della città degli amaretti.

Stamattina intorno alle 6 una pianta è caduta in via Grassi nella zona dell’area cani. La pianta ha danneggiato un’auto che era in sosta nell’area. Danni alla portiera e lunotto posteriore mandato in frantumi. La vettura una Peugeot è purtroppo inutilizzabile.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco per l’intervento di messa in sicurezza. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto oltre ai pompieri del distaccamento di Saronno che hanno tagliato la pianta liberando la strada anche i carabinieri.

Presenti anche i tecnici dell’Enel visto che cadendo la pianta ha tranciato un cavo lasciando alcuni utenze senza fornitura.

