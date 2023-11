CARONNO PERTUSELLA – Dopo la pesante sconfitta contro l’Oltrepò in campionato, ecco l’occasione per la riscossa. La Caronnese riprende il suo cammino contro il Vittuone allo stadio Comunale Moretti di via Roma ad Ossona, alle 15.30 di oggi mercoledì 1 novembre. La Caronnese punta alla vittoria per restare in corsa per i primi posti della classifica. A differenza dell’ultima uscita in campionato, saranno a disposizione i giocatori che rientrano dalla squalifica e qualche nuovo innesto che dà a mister Roberto Gatti qualche opzione in più.

Le parole di mister Roberto Gatti della Caronnese

“Una partita da prendere con le molle perché sappiamo che dobbiamo portare a casa i tre punti per restare attaccati al treno che conta di questo campionato. Pertanto dovremo tenere testa a una squadra che ha bisogno di punti come il Vittuone che al momento è dietro. Ce la metteremo tutta”.

I convocati della Caronnese per la partita odierna

Portieri: Francesco Quintiero, Mattia Stocco

Difensori: Andrea Galletti, Alessandro Curci, Marian Puka, Filippo Bossi, Karl Opat, Lorenzo Russo, Sakho Boubacar, Gabriele Napoli

Centrocampisti: Nicolò Bigioni, Adriano Birolini, Leonardo Bonsi, Edoardo Brugnone, Paolo Cerreto, Marco Morlandi, Papa Bakary Diatta, Enzo Jordan Mathieu

Attaccanti: Federico Corno, Alessio Fabbrucci, Christian Provenzano, Fabio Lorusso, Nikita Kovalonoks.

Oggi in campo anche il Fbc Saronno e l’Ardor Lazzate.

