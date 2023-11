SARONNO – Una rassegna fotografica per raccontare lo sguardo dei visitatori sull’area ex Isotta Fraschini. E’ l’ultima proposta di Saronno città dei beni comuni la società proprietaria della più grande area dismessa cittadina compresa tra via Milano e via Varese.

“Sono state oltre 1400 le persone che hanno visitato l’area ex-Isotta Fraschini tra il 2020 e il 2022, prima che l’avvio del cantiere per le bonifiche ne impedisse l’accesso. Saronno Città dei Beni Comuni ha voluto aprire le porte dell’area non solo per permettere a tutti di rendersi conto delle condizioni in cui versava il sito, ma anche per permettere di documentarne lo stato attraverso le fotografie. Moltissimi, infatti, hanno scattato foto degli edifici che oggi sono stati in larga parte abbattuti e di come la natura, nei 30 anni in cui è stata indisturbata, si fosse appropriata degli spazi. Molti si sono soffermati sui dettagli dell’archeologia industriale, altri sui tanti murales oggi scomparsi realizzati da artisti locali.

È arrivato il momento di raccogliere tali testimonianze e di raccontare lo sguardo dei visitatori sull’area ex-Isotta Fraschini. #sguardidalvivaio, infatti, è l’hashtag che contraddistingue la rassegna fotografica ideata da SBC, che troverà concretizzazione entro la fine dell’anno in una maniera innovativa. Non sarà infatti la tradizionale mostra visitabile in un unico luogo, ma un’esposizione diffusa all’interno della città, con manifesti che proporranno le foto in tutti i quartieri di Saronno con uno schema del tutto casuale. Ogni foto sarà ovviamente accompagnata dal nome dell’autore e il “gioco” sarà quello di scoprire dove è stata esposta ciascuna foto, in modo da ricostruirne la mappa.

SBC invita quindi tutti coloro che hanno scattato delle foto a inviarle seguendo le istruzioni disponibili in coda a questo articolo, dove sono presenti tutte le informazioni riguardo formato, risoluzione, numero di foto inviabili per ciascun autore, ecc. Le foto esposte – che saranno poi disponibili anche sul sito e sui canali social di Vivaio Saronno – saranno circa 100. SBC accoglierà candidature fino all’esaurimento degli spazi disponibili, impegnandosi a pubblicare almeno una foto per autore.

Il termine ultimo per l’invio delle proposte è il 15 novembre 2023.

Regolamento con liberatoria da compilare e inviare firmata a [email protected].

