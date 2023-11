SARONNO – “Nella conferenza stampa di ieri mattina il sindaco Airoldi ha illustrato l’ulteriore passo in avanti fatto sulla sicurezza rendendo pubblica la lettera del Prefetto in cui ribadisce l’importanza, al Ministero dell’interno, di dotare la stazione di Saronno di un presidio Polfer, ancora più necessario perché il presidio medesimo non può essere fatto da altre forze dell’ordine che già devono compiere il loro lavoro sul territorio”.

Inizia così la nota del circolo Pd di Saronno che rilancia la conferenza stampa del sindaco Augusto Airoldi.

“Terzo snodo Lombardo per numero di treni di passaggio e settimo per numero di passeggeri, la stazione di Saronno svolge un ruolo troppo importante per la mobilità lombarda per non avere la giusta considerazione in fatto di controllo della sicurezza delle cittadine e dei cittadini che si recano nei posti di lavoro, del corpo studentesco nei luoghi di studio e specie delle donne che hanno il diritto di muoversi in sicurezza a qualsiasi ora avendo la certezza di un controllo da parte delle forze dell’ordine.

È stato inoltre comunicato che si rafforza la partecipazione dei cittadini, in questo caso del quartiere Matteotti, a sentirsi parte attiva del processo di aiuto alle stesse forze dell’ordine creando la nuova zona a controllo di vicinato, aiutando a raccogliere dai cittadini stessi ogni situazione di possibile illegalità piccola o grande, intervenendo più tempestivamente per evitare che un piccolo caso si possa trasformare in un’emergenza”.

