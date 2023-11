In serie D a Caronno gioca l’Arconatese, Varesina a Palazzolo

SARONNO – Turno infrasettimanale, oggi, per i campionato di Eccellenza e serie D, con inizio alle 14.30.

In Eccellenza si tratta dell’anticipo della 17′ giornata: tra l’altro si disputano Accademia Vittuone-Caronnese con arbitro Mattia Foresti di Bergamo, assistenti Riccardo Benzi di Crema e Vincenzo Camporeale di Lodi; Base 96 Seveso-Ardor Lazzate con arbitro Gabriele Panariello di Cinisello Balsamo, assistenti Pietro Vito Russo di Milano e Fabio Nava di Monza; e Casteggio-Fbc Saronno con arbitro Riccardo Mainini di Busto Arsizio, assistenti Mattia Ardesi di Brescia e Giovanni Arrigoni di Brescia.

In campo anche la serie D, per l’11 giornata a Caronno Pertusella si gioca Arconatese-Villa Valle con arbitro Ferdinando Emanuel Toro di Catania, assistenti Stefan Nikolic di Merano e Ion Rusu di Trento. L’Arconatese in questa stagione disputa tutti gli incontri interni allo stadio caronnese di corso della Vittoria. La Varesina di Venegono Superiore alla stessa ora sarà invece impegnata sul campo della Pro Palazzolo; arbitro Giovanni Moro di Novi Ligure, assistenti Nicolò Pasquini di Genova e Michele Troina di Genova. In classifica guida il Caldiero terme con 23 punti, secondo il Brusaporto a 21, terza l’Arconatese a 20, quarta la Varesina a 17.

01112023