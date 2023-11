VARESE – A partire dal mattino di domani, giovedì 2 novembre, e per tutta la seconda parte della giornata previste condizioni di generale instabilità sul territorio regionale.

Le precipitazioni, deboli e sparse nella notte, intensificheranno nel corso della mattinata diffusamente e saranno in ulteriore aumento nell’intensità nel corso delle ore pomeridiane, con particolare riferimento alla parte pedemontana, prealpina e alpina centro-orientale. I fenomeni potranno risultare persistenti fino a fine giornata, sebbene in progressiva attenuazione in serata a partire dai settori occidentali.



Ventilazione in rinforzo dal primo pomeriggio, da est in pianura centro orientale con possibili raffiche fino a 60 km/h; in attenuazione nel

corso della serata in pianura, persistenti sui settori centro orientali alpini e prealpini fino a fine giornata.



