SARONNO – Ieri il brusco calo delle temperature ha ricordato a molti, piuttosto bruscamente, che la primavera non è ancora completamente arrivata. Certo che sono pochi i saronnesi che stamattina, venerdì 19 aprile, si aspettavano di dover pulire il parabrezza dell’auto dal ghiaccio. Soprattutto se si pensa che nel weekend si sono superati, anche nel Saronnese i 25 gradi. Eppure spray, acqua calda e spatoline hanno fatto il loro ritorno in azione tra chi ha lasciato l’auto in sosta per la notte all’esterno.

Le cause sono note: il vento gelido del nord si è aperto un corridoio attraverso le Alpi della Lombardia e ha spazzato con forza ogni traccia di caldo estivo. Ma quali sono le previsioni per oggi?

A Saronno sono previsti “cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1681m”.

QUASI NEVE IERI A GARBAGNATE

