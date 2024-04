Città

SARONNO – Dalla mattina di oggi 09 aprile comparsa dei primi piovaschi sui settori occidentali, in progressiva estensione al resto dei rilievi alpini e prealpini ed in intensificazione, con caratteristiche di rovescio più probabili sui settori centro-occidentali; coinvolgimento dell’Appennino solo in maniera marginale. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia

I quantitativi di precipitazione sono previsti al più moderati sui settori occidentali. Quota neve a 2200 – 2400 metri sulle Alpi, in locale calo in serata fino a 1800 – 2000 metri, con i valori inferiori sui settori occidentali; quota neve tra i 2300 e i 2600 metri sulle Prealpi. Nuovi accumuli di 10-30 centimetri, con i valori maggiori attesi sui settori occidentali. Ventilazione in quota forte, con tendenza all’indebolimento fino a moderata in serata. In valle ventilazione debole o moderata su Prealpi ed Appennino, debole meridionale sulle Alpi. Fino a 3000 metri, e localmente anche a quote maggiori (pendii esposti a sud), la nuova neve si depositerà su un manto nevoso umido o bagnato negli strati superficiali. Questa condizione impedirà il rigelo sottostante. Sui pendii ripidi le nuove nevicate poggeranno direttamente sul vecchio manto ben consolidato. Oltre i 3000 metri e nei pendii sottovento, formazione di nuovi lastroni soffici determinati dalla costante azione del vento.

