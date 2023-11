SARONNO – Un weekend agonisticamente impegnativo quello del 21 e 22 ottobre per la Scherma Saronno. La società ha partecipato con gli atleti più giovani alla prima prova regionale under 14 a Brescia.

Sabato 21 ottobre sono saliti in pedana, per la categoria “ragazzi/allievi”, Graziano Matteo e Borghi Samuele. Entrambi hanno affrontato una dura competizione che ha visto la partecipazione di 114 spadisti. La gara si è conclusa con l’ottimo 6° posto di Matteo che, dopo una serie di assalti positivi, ha dovuto arrendersi solo al vincitore del torneo con appena 3 stoccate di differenza. Anche Samuele, pur non entrando nei finalisti, ha dimostrato un’ottima crescita atletica e agonistica, tirando al meglio e superando le difficoltà iniziali.

Il pomeriggio di sabato è stato il turno dei più piccoli (10 anni), Graziano Luca e Sevesi Filippo, entrambi alla loro prima gara ufficiale. Pur perdendo l’assalto per entrare nei primi 16, affrontano con decisione e sicurezza un confronto impegnativo con tanti atleti in pedana. Nella categoria “giovanissime” si è cimentata Rossi Dorotea che perde l’assalto per entrare tra le migliori prime otto spadiste, ma termina la gara al 12° posto di una classifica che ha visto affrontarsi 35 ragazze molto combattive e preparate.

Domenica 22 ottobre, Bergamin Cleofe, Fusi Chan e Canettoli Margherita sono salite in pedana nella categoria “ragazze/allieve”. Ben 89 atlete hanno dato il meglio di loro stesse in una gara di alto contenuto tecnico, ma sempre nel rispetto del fair play. Margherita perde l’assalto per entrare nelle prime otto al termine di una gara fino a quel momento perfetta e si classifica al 10° posto. Cleofe e Chan dimostrano in pedana buone scelte tecniche e atletiche.

Da parte della Scherma Saronno va un grande ringraziamento al maestro Marco Di Martino che ha saputo incitare e guidare i ragazzi durante gli assalti in pedana. Si sono registrati ottimi miglioramenti che porteranno ad altrettanti risultati nel corso della stagione sportiva.

(foto dell’evento)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione