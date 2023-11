SARONNO – Ha richiesto una buona dose organizzata e tanto impegno l’iniziativa portata avanti da Tiziano Clerici del Rotary Club Saronno che ha unito solidarietà per chi vive un momento difficile con un’attenzione al riuso per dare nuova vita ad oggetti che non si usano.

Lo scorso 27 ottobre un camion è partito da Saronno e dopo una tappa a Reggio Emilia è arrivato a Faenza dopo a messo a disposizione della Caritas mobili ed altri oggetti utili per aiutare le famiglie che la scorsa primavera sono stati colpite dall’alluvione e si sono ritrovate con una casa distrutta.

Colpito dall’accaduto e con l’intenzione di portare un aiuto concreto il saronnese Tiziano Clerici ha deciso di donare alcuni mobili in perfetto stato che non veniva utilizzato. Un aiuto per ripartire per una famiglia di Faenza ma anche un bel messaggio ambientale per il riuso delle risorse. Con la collaborazione del Rotary è stata organizzata la trasferta partita proprio da piazza San Francesco venerdì scorso con l’arrivo a Faenza per la donazione alla Caritas.

