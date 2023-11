SARONNO – Sabato 28 Ottobre il Lions Club Saronno Insubria ha festeggiato il suo 19° anniversario con una “Charter night” memorabile. L’evento ha visto la partecipazione di circa quaranta persone, tra soci, familiari e amici del club, e ha rappresentato un’occasione unica per riflettere sull’impegno straordinario e il contributo positivo che il club ha offerto alla comunità locale.

Presenti anche il past governatore distrettuale Alfonso Iorno e i presidenti degli altri club cittadini, Lc Saronno Host Solidalia, Saronno del Teatro e Leo di Saronno.

Il club, fondato nel 2005 grazie all’iniziativa di Enzo Volonté e Renato Marciò, è nato con l’obiettivo principale di promuovere cause sociali e umanitarie attraverso iniziative mirate a portare aiuto e sostegno solidale alle persone bisognose e alle comunità. Sin dall’inizio, il club è stato animato dallo spirito di servizio che contraddistingue i Lions, al motto di “We serve”.

Durante la “Charter night”, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ripercorrere la storia del club attraverso emozionanti testimonianze dei vari presidenti che si sono succeduti nel corso degli anni. Questi racconti hanno evidenziato l’evoluzione del club e il suo costante impegno a servire la comunità.

Durante la sua attività, il Lions Club Saronno Insubria ha raggiunto traguardi significativi. Ha sostenuto la costituzione e l’operatività di due importanti realtà locali: la Cls Cooperativa Sociale, e Casa di Marta. Entrambe queste organizzazioni, riconosciute a livello locale e nazionale, sono attive nell’inserimento sociale e lavorativo delle persone diversamente abili e nel volontariato, dimostrando l’impegno costante del club nell’aiutare chi è più vulnerabile.

Un’altra iniziativa di rilievo è stata l’organizzazione della “Festa d’Estate al Parco Lura” a Saronno, giunta nel 2023 alla sua 18° edizione. Questo evento ha attirato una partecipazione straordinaria della cittadinanza e ha permesso una significativa raccolta di fondi destinati a iniziative benefiche a favore di persone e famiglie bisognose.

Il Lions Club Saronno Insubria continua a essere un faro di speranza e aiuto nella comunità locale. La sua dedizione a servire gli altri e a promuovere cause umanitarie rimane invariata dopo 19 anni di impegno. La “Charter Night” è stata un’occasione significativa non solo per celebrare il passato ma anche per guardare al futuro e ai prossimi progetti di beneficenza del club.