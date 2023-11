Con Delibera di Giunta XII/1098 del 9 ottobre 2023 (liberamente consultabile https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione/Giunta/sedute-delibere-giunta-regionale/DettaglioDelibere/delibera-1098-legislatura-12), la Regione ha aggiornato, come usuale, il Contratto di Programma Ferrovienord 2016-2027. Il Contratto di Programma è lo strumento fondamentale attraverso cui la Regione sostiene e controlla investimenti e manutenzione sull’infrastruttura ferroviaria regionale attraverso la concessionaria Ferrovienord S.p.A.

Ecco quindi le cifre aggiornate per le opere di interesse per il servizio ferroviario nel Nodo di Saronno.

INVESTIMENTI

Installazione Apparato Centrale Computerizzato Multistazione

Investimento di 198.476.200,00€, di cui 59.400.000,00€ dallo Stato, 4.256.200,00€ dalla Regione e 134.820.000,00€ dal c.d. “Piano Lombardia”.

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico del Nodo di Milano Bovisa

L’intervento ricomprende quattro nuovi binari sul lato ovest della stazione, un nuovo fascio di ricovero a nord, un nuovo ponte con due nuovi binari in direzione di Milano Cadorna e il contestuale parziale rifacimento del tratto verso Milano Porta Garibaldi.

Questo consentirà di introdurre le relazioni senza cambi S8 Bovisa-Lecco via Carnate, S18 Bovisa-Bergamo via Carnate, RE Bovisa-Alessandria/Arquata via Pavia, RE Bovisa-Verona, RE Bovisa-Bergamo-Orio al Serio via Pioltello; non sussiste tuttavia alcuna garanzia tecnica che sia contemporaneamente confermato il collegamento diretto Saronno-Garibaldi-Centrale.

Investimento di 137.795.897,20€, di cui 17 606 110,33€ dallo Stato, 72 393 889,67€ dalla Regione, 36.000.000,00€ dal c.d. “Piano Lombardia”, 5.995.897,20€ dagli altri Enti Locali e 5.800.000,00€ risorse private (Mo.Le.Co.La.). In aggiudicazione la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

Polo tecnologico unità manutentive di Saronno e ampliamento area di deposito Saronno Ovest

Investimento di 50.500.000,00€ interamente dal c.d. “Piano Lombardia”. Attesa esito Conferenza dei Servizi definitiva.

Raddoppi selettivi Varese-Laveno e opere sostitutive passaggi a livello interferenti

Investimento di 49.999.998,00€, di cui 19.999.998,00€ dallo Stato, 20.000.000,00€ dalla Regione e 10.000.000,00€ dal c.d. “Piano Lombardia”. Raddoppio Gemonio-Cittiglio in aggiudicazione la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Più arretrato l’avanzamento per il raddoppio Morosolo-Barasso.

Potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete ferroviaria

Raddoppi selettivi, ingressi contemporanei, potenziamento impianti ferroviari in genere, potenziamento attrezzaggio tecnologico, interconnessioni ferroviarie, forniture macchinari funzionali a lavori ferroviari o tecnologici.

Investimento di 44.864.353,58€, di cui 522.170,83€ dallo Stato, 23.042.182,75€ dalla Regione, 1.890.400,00€ dal c.d. “Piano Lombardia”, 1.009.071,63€ risorse private e 18.400.528,37€ non disponibili.

Raddoppio ponti Novara-Turbigo

Investimento di 16.400.000,00€, di cui 4.000.000€ dal c.d. “Piano Lombardia” e 12.400.000€ definanziati.

Riqualificazione stazioni: sale d’attesa, atrii, accessibilità dei passeggeri

Investimento di 11.500.000,00€, di cui 4.000.000,00€ dalla Regione e 7.500.000,00€ dal c.d. “Piano Lombardia”. Lavori in corso.

Raddoppio ferrovia Saronno-Seregno presso Seveso Baruccana

L’intervento è fondamentale per gestire meglio il traffico della linea S9 (migliorandone l’attrattività insieme al futuro utilizzo di convogli di nuova fabbricazione) e per creare capacità finalizzata all’introduzione di un livello Regioexpress (nei documenti regionali di programmazione del servizio si prevedeva il collegamento diretto Malpensa-Orio al Serio via Busto Arsizio, Saronno, Seregno, Bergamo).

Investimento di 10.944.920,83€, di cui 293.920,51€ dallo Stato, 7.270.000,32€ dalla Regione e 3.381.000,00€ dal c.d. “Piano Lombardia”. Progettazione esecutiva in corso.

Opere sostitutive per eliminazione due passaggi a livello Lomazzo-Cadorago

Investimento di 10.886.392,73€, di cui 6.530.881,47€ dalla Regione, 3.000.000,00€ dal c.d. “Piano Lombardia” e 1.355.511,26€ dagli altri Enti Locali.

Adeguamenti Gallerie e protezione sede dissesti idrogeologici

Investimento di 10.000.000,00€ interamente dal c.d. “Piano Lombardia”.

Sala Operativa Unica (SOU) Sperimentazione Enti Fissi e Manufatti (cyber security)

Investimento di 9.500.000,00€ interamente dal c.d. “Piano Lombardia”.

Blocco automatico reversibile ferrovie Saronno-Varese e Saronno-Como (lotto 1)

Intervento per migliorare la regolarità della circolazione.

Investimento di 8.194.564,23€ interamente a carico dello Stato. Lavori in corso.

Opere sostitutive per eliminazione due passaggi a livello Locate Varesino-Carbonate

Investimento di 7.817.460,38€, di cui 3.347.608,00€ dallo Stato, 4.169.852,38€ dalla Regione e 300.000,00€ dagli altri Enti Locali. Lavori in corso.

Bigliettazione Magnetico Elettronica

Investimento di 6.400.000,00€ interamente a carico della Regione. “Fase 2 in corso”

Opere per sviluppo traffico merci Saronno-Seregno (ponti e manutenzione straordinaria)

Investimento di 5.800.000,00€ di cui 1.800.000,00€ dal c.d. “Piano Lombardia” e 4.000.000,00€ non disponibili.

Realizzazione nuove aree di interscambio

Necessari 4.000.000,00€, non disponibili.

Passaggio a livello Locate Varesino-Carbonate lotto 2

Investimento di 2.000.000,00€ interamente dal c.d. “Piano Lombardia”.

Adeguamento stazione di Cittiglio

Investimento di 1.400.000,00€ interamente dal c.d. “Piano Lombardia”.

Opere sostitutive per eliminazione passaggio a livello Venegono Superiore

Investimento di 1.200.000,00€, di cui 180.000,00€ dagli altri Enti Locali e 1.020.000,00€ non disponibili.

Opere sostitutive per eliminazione passaggio a livello Laveno Mombello Lago

Investimento di 640.000,00€ interamente a carico della Regione.

Eliminazione passaggi a livello intera rete Ferrovienord

Costi da definire.

Riattivazione linea ferroviaria tratta Garbagnate-Arese-Lainate

Costi da definire.

Raddoppio Novara – Turbigo e potenziamento tratta Busto Arsizio – Malpensa T2

Costi da definire.

ERTMS L2 su intera rete e superamento delle soggezioni di circolazione

Costi da definire.

Velostazioni intera rete: analisi accessibilità ciclabile alla rete Ferrovienord e analisi dimensionamento velostazioni rete con classifica priorità

Costi da definire.

Potenziamento/raddoppio tratte Varese – Malnate e Como Camerlata – Como Lago

Costi da definire.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Manutenzione infrastruttura ferroviaria

44.029.181,79€ dal 2023 al 2027, a cui si aggiungono 40.119.120,81€ da contenzioso CONFEMI per l’anno 2023. Per il 2022 erano stanziati 43.681.371,40€, utilizzati 3.721.544,01€.

Manutenzione apparati di segnalamento ferroviario

7.738.834,99€ dal 2023 al 2027. Per il 2022 erano stanziati 2.837.267,56€, utilizzati 1.512.775,70€.

Sostituzione impianti a fine vita, manutenzione ascensori e scale mobili, sistemi informativi al pubblico

7.315.924,27€ dal 2023 al 2027. Per il 2022 erano stanziati 2.669.135,27€, utilizzati 583.078,01€.

Manutenzione apparati elettrici

3.732.820,71€ anno 2023. Per il 2022 erano stanziati 2.446.445,26€, utilizzati 2.042.097,10€.

Manutenzione viadotto sul fiume Olona presso Malnate

4.023.767,22€, di cui 3.111.492,42€ dalla Regione e 912.274,80€ dal c.d. “Piano Lombardia”.