SARONNO – Sabato sera scorsa, prima della partita poi vinta contro College Borgomanero, l’Az Robur Saronno ha celebrato i 25 anni di carriera di Daniele Benzoni, leggendario giocatore cresciuto nel Saronno ed oggi impegnato con la formazione piemontese.

Per l’occasione erano presenti al palazzetto i suoi compagni e l’allenatore (il Mago Cerioni!) della stagione d’esordio nel 1998, la famiglia, gli amici di una vita. Il presidente di allora Gabriele Bertizzolo ed il presidente di oggi Ezio Vaghi (all’epoca direttore sportivo) gli hanno regalato la maglietta celebrativa indossata da tutti i protagonisti del momento. Benzo è entrato al Palaronchi di via Colombo da ragazzino 25 anni fa e ancora oggi, dopo tanti campionati disputati con diverse maglie, è sempre lì, con la sua instancabile voglia di allenarsi, fare canestro, catturare un rimbalzo e soprattutto battersi per vincere.

(foto di gruppo con Daniele Benzoni premiato al Palaronchi di Saronno)

04112023