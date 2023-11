ROVELLO PORRO – Raid notturno a Rovello Porro: in via Volta qualcuno si è accanito contro le auto in sosta, ad almeno sei veicoli sono stati bucati gli pneumatici. Un episodio avvenuto l’altra notte, a quanto pare senza testimoni oculari; soltanto il mattino seguente ci si è accorti dall’accaduto; agli automobilisti che hanno subito questo danneggiamento non è rimasto altro che presentare una denuncia contro ignoti.

Pochi dubbi riguardo alla circostanza che si sia trattato di un mero atto vandalico, sono adesso in corso le indagini delle forze dell’ordine, per una vicenda della quale si sta parlando molto anche sui social.

07112023