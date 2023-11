SARONNO – Perde carico di sabbia e scappa. Caccia al camionista.

Bocedi contro i ladri in discarica: “Situazione sempre insostenibile, perchè non si interviene?” Una nuova segnalazione di una situazione di illegalità in città ma soprattutto di un problema che crea disagio agli utenti e al personale della piattaforma ecologica di via Milano. Un problema annoso che si protrae da tempo e che ne vigilantes ne interventi della polizia locale hanno risolto ma al massimo arginato per brevi periodi di tempo.

“I soldi del Pnrr sono stati utilizzati per riqualificare il parco dell’ex Seminario, abbattendo alberi sani e robusti, per realizzare un palco permanente e un’area adibita ad eventi per una capienza stimata di circa 2.000 persone, in piena zona residenziale e a fianco dell’inestimabile santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Mi domando, se mai dovesse realizzarsi come si potrà regolarizzare la viabilità durante i futuri eventi in una zona in cui non ci sono parcheggi sufficienti neanche per le celebrazioni eucaristiche in Santuario, per non parlare dell’acustica, già causa di multe per attività della nostra città”. Inizia così la riflessione di Luca Amadio capogruppo di Obiettivo Saronno.

07112023