SOLARO – Cambia volto tutta l’area di piazza Grandi al Villaggio Brollo e lo farà attraverso il progetto di “Riqualificazione di Piazza Achille Grandi” sostenuto da un finanziamento del Pnrr, nello specifico attraverso i “Piani Urbani Integrati”, dedicati alle periferie delle Città Metropolitane, che prevedono una pianificazione urbanistica partecipata con l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili in luoghi sostenibili.

La governance del Piano coinvolge diversi attori: il Comune di Solaro che si è candidato nel 2021 al programma Pui con un’individuale proposta di progetto successivamente selezionata e acquisita da questo programma, Città Metropolitana di Milano come Soggetto Attuatore dell’intervento, il gruppo Cap come progettista e stazione appaltante per la gara dei lavori e il Ministero dell’Interno come amministrazione titolare dei fondi.

L’intervento sarà presentato alla cittadinanza giovedì 16 novembre nell’incontro programmato alle 17 a Casa Brollo (ex centro anziani Tre Quartieri), alla presenza dell’Amministrazione Comunale e dei vertici degli enti coinvolti. Per quanto riguarda l’intervento di Riqualificazione di piazza Grandi a Solaro, investimento da un milione e 600mila euro per circa un anno di lavori, le finalità perseguite sono quelle di formare un sistema di spazi pubblici coerente e significativo, di conferire un’identità a questa parte di città e di migliorare la qualità urbana e funzionale dell’area, il tutto utilizzando sistemi innovativi atti ad aumentare la capacità di resilienza del territorio di fronte agli inevitabili impatti del clima che cambia.

Il cantiere sarà aperto con le operazioni preliminari da lunedì 20 novembre e procederà in fasi, salvaguardando per quanto possibile gli eventi programmati per la comunità, e interesserà integralmente la piazza, le aree prospicenti la Chiesa e Casa Brollo e il Parco ad est

dell’area.

I lavori prevedono lo spostamento a nord dell’attuale strada che, partendo da via Isonzo, divide la Chiesetta dei Lavoratori e la Casa Brollo. A discapito della perdita di una decina di parcheggi, questa ridistribuzione permetterà la ricomposizione di un spazio pubblico di qualità tra i due importanti elementi urbani, creando così due ambiti in stretto dialogo tra loro: una piazza direttamente riferita alla Casa Brollo ed un nuovo sagrato della Chiesa propriamente configurato. Da progetto sono previste anche nuove e numerose piantumazioni e

alberature e saranno mantenuti gli alberi vincolati nelle vicinanze della chiesetta. A lato della nuova strada che costeggerà la Saronno-Monza, saranno lasciati gli adeguati spazi per la potenziale realizzazione del sovrappasso pedonale sulla provinciale, elemento già inserito in fase di revisione del nuovo piano di governo del territorio.

Il progetto prevede inoltre il rifacimento totale della piazza Achille Grandi. In primis si procederà alla realizzazione di una grande vasca ipogea di laminazione delle acque meteoriche, con rilascio graduale in fognatura poiché l’area ricade in una fascia di rispetto dei pozzi idropotabili. La posizione della vasca risulterà essere esattamente sotto l’attuale parcheggio e area gioco. Contestualmente verrà coordinato lo spostamento delle reti di distribuzione dei sottoservizi esistenti e la realizzazione dei nuovi collegamenti preservando, a lavori terminati, la presenza di un’ampia area a parcheggio, di un’area gioco e della casetta dell’acqua, ristrutturate e ricollocate. In fondo alla piazza Grandi sarà realizzata una nuova area verde attrezzata con panchine adiacente alla scuola dell’infanzia, così da garantire un comodo accesso alla struttura da parte delle famiglie.

Il nuovo disegno di Piazza Grandi permetterà di salvaguardare la sua importante funzione sociale, culturale e aggregativa, destinata alle iniziative ed agli appuntamenti della comunità, soprattutto in occasione della festa patronale del Villaggio Brollo.

I lavori coinvolgeranno anche lo spazio pubblico nella porzione Est dell’area, per il quale è prevista la riconfigurazione del disegno dello spazio verde conservando le alberature esistenti, integrandole con nuove, rivedendo lo schema e i materiali dei percorsi, che diventeranno un nuovo motivo di organizzazione degli spazi e degli arredi all’interno dell’area.

Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici: «Possiamo inserire il progetto Città Spugna nelle ricadute positive di una similare operazione che abbiamo eseguito in via sperimentale nell’area del parcheggio del centro sportivo in corso Berlinguer. In quel caso ci siamo subito interessati perché avevamo intuito le potenzialità dell’opera, ora siamo ancora più convinti della bontà di queste infrastrutture che hanno la funzione di limitare gli effetti del cambiamento climatico, ridurre i rischi delle ondate di calore e riqualificare con nuovi materiali intere porzioni di territorio. Piazza Grandi avrà molte nuove alberature, rispondendo ad una nuova visione di luogo della comunità. Non a caso, la Chiesetta e Casa Brollo saranno fisicamente collegate dal medesimo piazzale, finalmente libero dalle automobili. Logisticamente abbiamo scelto di iniziare i lavori con la strada di collegamento proprio per ridurre i possibili disagi ai residenti. Il resto procederà di conseguenza. Siamo consapevoli che si creerà qualche disagio durante la fase di cantiere, ma ci aspettiamo un risultato capace di superare ogni aspettativa».